Меркель и Путин дали негативную оценку заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 15 июля провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Основное внимание уделили ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте федерального правительства Германии.
В сообщении Кремля отмечается, что Путин заявил о контрпродуктивности попыток украинской стороны «исказить содержание минских договоренностей». Кроме того, он считает, что позиция Киева заводит переговоры в тупик. Об этом пишет «Новости Донбасса«.
Также на сайте президента РФ подчеркивается, что «с обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер»».
«Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — пишет российская сторона.
Владимир Путин и Ангела Меркель также высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.
Ранее вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений. Новости в Мире - Сегодня, 17:44 695
В сообщении Кремля отмечается, что Путин заявил о контрпродуктивности попыток украинской стороны «исказить содержание минских договоренностей». Кроме того, он считает, что позиция Киева заводит переговоры в тупик. Об этом пишет «Новости Донбасса«.
Также на сайте президента РФ подчеркивается, что «с обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер»».
«Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — пишет российская сторона.
Владимир Путин и Ангела Меркель также высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.
Ранее вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений. Новости в Мире - Сегодня, 17:44 695
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