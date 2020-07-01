Госимущесто в Луганске будет сдаваться в аренду по новым правилам



Соответствующие изменения были внесены постановлением «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» от 23 июня 2020 года № 399/20.

ФГИ сообщил, что «в порядок предоставления в аренду имущества ЛНР, а также имущества предприятий и учреждений ЛНР внесены изменения в части освобождения по решению Правительства ЛНР от уплаты арендной платы на срок окупаемости понесенных затрат, направленных на улучшение объекта аренды, но не более трех лет».

В ведомстве добавили, что VII раздел порядка дополнен пунктом 7 следующего содержания: «в период военного положения на основании решения Правительства ЛНР размер арендной платы за пользование имуществом, признанным бесхозяйным и принятым в государственную собственность ЛНР, не закрепленным в установленном законодательством порядке за государственными органами, государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями ЛНР, может быть уменьшен, но не более чем на 50% от базового месячного размера арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой, за исключением случаев освобождения субъекта хозяйствования от уплаты арендной платы по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка».

Также правительство изменило методику расчета и распределения арендной платы за пользование госимуществом.

Так, первый абзац раздела «Примечания» методики изложен в следующей редакции: «арендные ставки для арендаторов — юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством ЛНР и осуществляющих производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (кроме офисов), применяются с коэффициентом 0,7».

Ознакомиться с текстом постановления Правительства ЛНР, а также непосредственно с обновленным порядком и методикой расчета можно на сайте Фонда государственного имущества ЛНР.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам фонда: (0642) 58 04 27; (0642) 58 45 42; (0642) 58 51 71; (0642) 58 02 56. Экономика - Сегодня, 06:32 263 Фонд государственного имущества (ФГИ) разъяснил изменения в порядок предоставления и методику расчета аренды госимущества.Соответствующие изменения были внесены постановлением «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» от 23 июня 2020 года № 399/20.ФГИ сообщил, что «в порядок предоставления в аренду имущества ЛНР, а также имущества предприятий и учреждений ЛНР внесены изменения в части освобождения по решению Правительства ЛНР от уплаты арендной платы на срок окупаемости понесенных затрат, направленных на улучшение объекта аренды, но не более трех лет».В ведомстве добавили, что VII раздел порядка дополнен пунктом 7 следующего содержания: «в период военного положения на основании решения Правительства ЛНР размер арендной платы за пользование имуществом, признанным бесхозяйным и принятым в государственную собственность ЛНР, не закрепленным в установленном законодательством порядке за государственными органами, государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями ЛНР, может быть уменьшен, но не более чем на 50% от базового месячного размера арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой, за исключением случаев освобождения субъекта хозяйствования от уплаты арендной платы по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка».Также правительство изменило методику расчета и распределения арендной платы за пользование госимуществом.Так, первый абзац раздела «Примечания» методики изложен в следующей редакции: «арендные ставки для арендаторов — юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством ЛНР и осуществляющих производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (кроме офисов), применяются с коэффициентом 0,7».Ознакомиться с текстом постановления Правительства ЛНР, а также непосредственно с обновленным порядком и методикой расчета можно на сайте Фонда государственного имущества ЛНР.За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам фонда:Экономика - Сегодня, 06:32 263

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