Госимущесто в Луганске будет сдаваться в аренду по новым правилам
Фонд государственного имущества (ФГИ) разъяснил изменения в порядок предоставления и методику расчета аренды госимущества.
Соответствующие изменения были внесены постановлением «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» от 23 июня 2020 года № 399/20.
ФГИ сообщил, что «в порядок предоставления в аренду имущества ЛНР, а также имущества предприятий и учреждений ЛНР внесены изменения в части освобождения по решению Правительства ЛНР от уплаты арендной платы на срок окупаемости понесенных затрат, направленных на улучшение объекта аренды, но не более трех лет».
В ведомстве добавили, что VII раздел порядка дополнен пунктом 7 следующего содержания: «в период военного положения на основании решения Правительства ЛНР размер арендной платы за пользование имуществом, признанным бесхозяйным и принятым в государственную собственность ЛНР, не закрепленным в установленном законодательством порядке за государственными органами, государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями ЛНР, может быть уменьшен, но не более чем на 50% от базового месячного размера арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой, за исключением случаев освобождения субъекта хозяйствования от уплаты арендной платы по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка».
Также правительство изменило методику расчета и распределения арендной платы за пользование госимуществом.
Так, первый абзац раздела «Примечания» методики изложен в следующей редакции: «арендные ставки для арендаторов — юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством ЛНР и осуществляющих производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (кроме офисов), применяются с коэффициентом 0,7».
Ознакомиться с текстом постановления Правительства ЛНР, а также непосредственно с обновленным порядком и методикой расчета можно на сайте Фонда государственного имущества ЛНР.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам фонда: (0642) 58 04 27; (0642) 58 45 42; (0642) 58 51 71; (0642) 58 02 56. Экономика - Сегодня, 06:32 263
Соответствующие изменения были внесены постановлением «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» от 23 июня 2020 года № 399/20.
ФГИ сообщил, что «в порядок предоставления в аренду имущества ЛНР, а также имущества предприятий и учреждений ЛНР внесены изменения в части освобождения по решению Правительства ЛНР от уплаты арендной платы на срок окупаемости понесенных затрат, направленных на улучшение объекта аренды, но не более трех лет».
В ведомстве добавили, что VII раздел порядка дополнен пунктом 7 следующего содержания: «в период военного положения на основании решения Правительства ЛНР размер арендной платы за пользование имуществом, признанным бесхозяйным и принятым в государственную собственность ЛНР, не закрепленным в установленном законодательством порядке за государственными органами, государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями ЛНР, может быть уменьшен, но не более чем на 50% от базового месячного размера арендной платы, рассчитанной в соответствии с методикой, за исключением случаев освобождения субъекта хозяйствования от уплаты арендной платы по основаниям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка».
Также правительство изменило методику расчета и распределения арендной платы за пользование госимуществом.
Так, первый абзац раздела «Примечания» методики изложен в следующей редакции: «арендные ставки для арендаторов — юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством ЛНР и осуществляющих производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях (кроме офисов), применяются с коэффициентом 0,7».
Ознакомиться с текстом постановления Правительства ЛНР, а также непосредственно с обновленным порядком и методикой расчета можно на сайте Фонда государственного имущества ЛНР.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам фонда: (0642) 58 04 27; (0642) 58 45 42; (0642) 58 51 71; (0642) 58 02 56. Экономика - Сегодня, 06:32 263
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