Как теперь добираться от КПВВ в Станице до Северодонецка. ФОТО



Об этом сообщил представитель «Укравтодора» Юрий Голик на своей странице в Фейсбуке.

«Еще одно ранее малопроезжаемое направление, отчего-то именуемое дорогой, за три месяца превращенное в идеальную трассу. Станица-Луганская — Северодонецк. Родная Луганская область. Дорога от пункта с временно окупированной территорией до Северодонецка», — написал он.

Также Голик выложил фотографии отремонтированнй дороги.

Новости Региона - Сегодня, 08:30 4 Подходит к завершению ремонт автотрассы, соединяющей Станицу Луганскую с Северодонецком.Об этом сообщил представитель «Укравтодора» Юрий Голик на своей странице в Фейсбуке.«Еще одно ранее малопроезжаемое направление, отчего-то именуемое дорогой, за три месяца превращенное в идеальную трассу. Станица-Луганская — Северодонецк. Родная Луганская область. Дорога от пункта с временно окупированной территорией до Северодонецка», — написал он.Также Голик выложил фотографии отремонтированнй дороги. Новости Региона - Сегодня, 08:30 4

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