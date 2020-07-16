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Как теперь добираться от КПВВ в Станице до Северодонецка. ФОТО

bot 16-07-2020, 08:3049Новости
Как теперь добираться от КПВВ в Станице до Северодонецка. ФОТО
Подходит к завершению ремонт автотрассы, соединяющей Станицу Луганскую с Северодонецком.
Об этом сообщил представитель «Укравтодора» Юрий Голик на своей странице в Фейсбуке.
«Еще одно ранее малопроезжаемое направление, отчего-то именуемое дорогой, за три месяца превращенное в идеальную трассу. Станица-Луганская — Северодонецк. Родная Луганская область. Дорога от пункта с временно окупированной территорией до Северодонецка», — написал он.
Также Голик выложил фотографии отремонтированнй дороги.
Новости Региона - Сегодня, 08:30 4

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