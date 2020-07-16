Один раз побывав на Донбассе чиновница из Минреинтеграции начала делать выводы.



Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук на телеканале «Дом».

«Мы интегрируем прежде всего людей. Мы говорим об образовательных программах, предоставлении качественных медицинских услуг. Я бы хотела, чтобы все понимали, что Донбасс это не только война. Говоря о реинтеграции региона, мы говорим о его инвестиционной привлекательности. Не об абстрактных, а о конкретных территориях», — отметила Инна Голованчук.

По ее словам, после рабочего визита на Донбасс она увидела, что настроение у местных жителей там гораздо более оптимистичные, чем она ожидала.

«Мы выступаем за то, чтобы была возвращена мирная жизнь и она не должна быть привязана к тому, будет ли этот конфликт продолжаться значительно дольше», — отметила заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Комментарий от журналисты.

Человека назначают заместителем министра по вопросам реинтеграции Донбасса, а она судя по всему вообще впервые приехала на Донбасс посмотреть «Что тут у вас надо реинтегрировать?». Возможно, она хороший человек, занималась благотворительным фондом и помогала больным деткам. Но она не понимает, что здесь происходит, что чувствуют люди, которые реально шесть лет живут в условиях войны, что там, внутри, за этим «оптимистическим настроением». И с такими вот кадрами в министерстве, вполне понятны заявления вице-премьера Резникова, что на реинтеграцию Донбасса уйдет 25 лет...

Новости Региона - Сегодня, 09:00 4 Подконтрольные правительству города Донбасса развиваются, несмотря на войну и оккупацию соседних частей Луганской и Донецкой областей.Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук на телеканале «Дом».«Мы интегрируем прежде всего людей. Мы говорим об образовательных программах, предоставлении качественных медицинских услуг. Я бы хотела, чтобы все понимали, что Донбасс это не только война. Говоря о реинтеграции региона, мы говорим о его инвестиционной привлекательности. Не об абстрактных, а о конкретных территориях», — отметила Инна Голованчук.По ее словам, после рабочего визита на Донбасс она увидела, что настроение у местных жителей там гораздо более оптимистичные, чем она ожидала.«Мы выступаем за то, чтобы была возвращена мирная жизнь и она не должна быть привязана к тому, будет ли этот конфликт продолжаться значительно дольше», — отметила заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.Человека назначают заместителем министра по вопросам реинтеграции Донбасса, а она судя по всему вообще впервые приехала на Донбасс посмотреть «Что тут у вас надо реинтегрировать?». Возможно, она хороший человек, занималась благотворительным фондом и помогала больным деткам. Но она не понимает, что здесь происходит, что чувствуют люди, которые реально шесть лет живут в условиях войны, что там, внутри, за этим «оптимистическим настроением». И с такими вот кадрами в министерстве, вполне понятны заявления вице-премьера Резникова, что на реинтеграцию Донбасса уйдет 25 лет...Новости Региона - Сегодня, 09:00 4

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