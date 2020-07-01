Горе побеждённым

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Когда в своей статье «Пожары Миннеаполиса» я писал о том, что американские СМИ настолько развратили тамошних обывателей картинками «цветных революций» из самых разных уголков мира, попутно вдалбливая в их сознание, что подобные «народные» бунты это правильно и хорошо, уже было очевидно, что карма настигла-таки США и они получили свой собственный «майдан» со всеми присущими ему атрибутами: погромами, культами «небесной сотни», сносом памятников и массовым стоянием побеждённых на коленях перед победителями.Но как показал дальнейший ход событий, была в этих «революциях» ещё одна схожая черта вЂ• активное самобичевание условных обвиняемых на глазах у изумлённых «обвинителей» с постепенной трансформацией самых пронырливых из «подсудимых» в ряды «прокуроров» и «судей». Ещё во время крайнего, но, вероятнее всего, не последнего укромайдана, который, в отличие от предыдущего, перестал вуалировать свою ярко выраженную русофобскую сущность, меня поражало весьма солидное количество этнических русских, которые, захлёбываясь от восторга и с искренней ненавистью в глазах, орали «Москаляку на гиляку» или «Слава нации вЂ• смерть москалям».Признаюсь, этот феномен вызвал у меня тогда серьёзное недоумение. Я оставлю психологам и философам размышления на тему нравственности и безнравственности подобного поведения и даже не стану говорить об очевидной меркантильности такой позиции многих, попытавшихся таким образом не попасть под горячую руку укронацистов. В данном случае речь идёт о банальных трусости и предательстве, а это не так интересно.Тут дело в другом. Как я уже сказал, меня поразила искренность этих Ивановых, Петровых, Кузьминых и Сергеевых, внезапно ощутивших себя украинскими националистами и завзятыми русофобами. По сути, это ведь ненависть, направленная внутрь себя самого, а подобные девиации банальной выгодой не объяснишь, тут явно что-то не то с головой.Нечто подобное мы наблюдаем сейчас и на Западе, да уже можно говорить об этом как о коллективной проблеме западной цивилизации. Те самые пресловутые «пожары Миннеаполиса» таки перекинулись на крыши «соседских домов», и сейчас в большей или меньшей степени «полыхает» весь самоназначенный «цивилизованный мир». И мало того, что каяться за грехи расизма призывают даже тех, кто к этому не имеет никакого отношения, но всё чаще и радикальнее с предложениями свергнуть, покарать, наказать и унизить выступают не потомки темнокожих африканских рабов, а вполне себе респектабельные выпускники университетов и военных академий из богатых семей с безупречным англосаксонским происхождением. Они не просто спешат влиться в ряды «победителей», но и в желании быть «святее папы римского» стремятся занять место палачей для тех своих соплеменников, кто оказался на стороне «побеждённых».Например, на днях генерал армии США 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Александер Милли высказался в поддержку идеи повсеместного переименования военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.В своё время Милли окончил школу Белмонт-хилл, курс политологии в Принстонском университете, курс по международным отношениям в Колумбийском университете, курс по национальной безопасности и стратегическим исследованиям в военно-морском колледже, 21-й семинар центра международных исследований программы исследований национальной безопасности. То есть при всём желании к бунтарям-маргиналам его никак не отнесёшь. Родился он в городе Винчестер в штате Массачусетс. Весьма примечательный американский регион, надо сказать.Для понимания общей обстановки следует отметить, что именно к берегам Массачусетса пристало в 1620 году торговое судно «Мейфлауэр», с чего и начинается официальная история заселения США европейскими колонистами. Именно там они впервые отпраздновали «День благодарения», разделив трапезу с местными индейцами, спасшими пришельцев от голода, а потом безжалостно загнанными в резервации «благодарными» гостями.Но есть ещё два факта, которые, на мой взгляд, лучше всего характеризуют местные нравы и традиции. В 1626 году была основана колония Номкиг, которая позже превратилась в город Салем, четыре года спустя туда прибыла группа пуритан во главе с неким Джоном Уинтропом, будущим основателем столицы всего штата города Бостон, пригородом которого и стал Салем. Пуритане, как вы наверняка знаете, славились суровой нетерпимостью к чужим убеждениям и вполне себе радикальными методами выкорчёвывания всего, что им казалось неправильным.Именно в Салеме с февраля 1692-го по май 1693 года по надуманному и ложному обвинению в колдовстве были повешены 14 женщин и пятеро мужчин, а один житель города был раздавлен камнями. Кроме того, почти 200 человек заключены в тюрьму, по крайней мере пятеро из которых в ней и скончались. И факт номер два: несмотря на то, что губернатор штата вЂ• республиканец, все конгрессмены и сенаторы от Массачусетса вЂ• демократы, а сам штат известен как один из самых левых и либеральных в США. Именно здесь, согласно решению Верховного суда штата от 17 мая 2004 года, впервые в истории Северной Америки начали регистрировать однополые браки.Истребление индейцев, охота на ведьм, демократы, леворадикалы и борцы за ЛГБТ вЂ• картинка, как говорится, складывается. Стоит ли удивляться, что коренной уроженец Массачусетса вдруг внезапно воспылал ненавистью к генералам-южанам давно прошедшей гражданской войны. Они-то, в отличие от его земляков, были жестокими плантаторами-рабовладельцами, эксплуататорами-расистами и недостойны упоминания в американской истории. Претензий к собственным предкам-душегубам у генерала Милли, естественно, нет. Он даже формальный повод нашёл для уничтожения памяти «проклятых конфедератов» вЂ• они-де нарушили присягу.«В то время это был акт предательства, против союза, против флага, против Конституции США», вЂ• заявил бравый вояка.Но вернёмся на минутку в Киев зимой 2014 года. Я хорошо помню, какое удивление, постепенно переходившее в шок и даже местами отчаяние, у меня вызвали посты моих друзей, одноклассников, знакомых в различных социальных сетях в те дни. Люди, всегда казавшиеся мне вполне вменяемыми и адекватными, с которыми я не раз делил и стол, и кров, внезапно превращались в оголтелых русофобов.Помню, как мой товарищ, соратник по футбольному болению, заявил, что он вЂ• русскоязычный украинский националист. А болели мы с ним не за абы кого, а за московский «Спартак», что в Киеве и в прежние-то годы приравнивалось к национальному предательству, а теперь и подавно. То есть человек, по идее, не должен был быть не только украинским националистом-русофобом, но и вообще в каком-то смысле обязан ощущать себя неким имперцем-охранителем, а тут такой каминг-аут. И всякие попытки разъяснить ему противоестественность столь странных установок в его голове с каждым разом натыкались на всё большую стену непонимания и радикальности.Экстраполируя его «точку зрения» на современные американские события, подобное признание можно было бы изложить в виде формулы «белокожий чёрный расист». И что самое загадочное, этот неведомый ранее подвид гомо сапиенс действительно существует. Это как раз те самые белые, кто среди первых успел лизнуть негритянский кроссовок и встать на одно, а то и два колена перед чернокожими. А теперь уже они на правах самых яростных борцов с расизмом со всей «пролетарской» решимостью случается даже лупят тех негров, которые осмеливаются выступать против творящегося кругом BLM-шабаша. Нет, вы только представьте эту картину вЂ• белый левак-экстремист избивает чернокожего, борясь с ним против расовой дискриминации и «белого превосходства».И теперь они выходят бунтовать вместе с чёрными, валят памятники другим белым, обвиняя в расизме даже Колумба, который вообще ни сном ни духом, ровно так же, как «русские» выходили на Майдан вместе с укронаци, валили памятники не только Ильичу, но и русским, советским генералам и маршалам, героям Великой Отечественной, попирали ногами знамя Победы и георгиевскую ленточку. Что ни говорите, но это всё же область психиатрии, а не политологии.Помните историю о том, как гуси Рим спасли? Случилось это во время нападения галлов под предводительством умного и жесткого вождя Бренна ещё во времена Римской республики, ну то есть за четыреста с лишним лет до Империи. Пусть тогда варварам и не удалось захватить Капитолийский холм, где укрылись остатки римлян, в том числе и благодаря бдительным гусям, но они взяли горожан измором и потребовали выплату огромной контрибуции.«Эта сделка, омерзительная и сама по себе, была усугублена другой гнусностью: принесённые кельтами гири не соответствовали римским единицам меры веса. И когда трибун отказался мерить ими, заносчивый кельт положил на весы ещё и свой меч. Тогда-то и прозвучали невыносимые для римлян слова: “горе побеждённым”», вЂ• написал впоследствии об этих событиях римский историк Тит Ливий.«Горе побеждённым» вЂ• так ответствовал Бренн римлянам, посетовавшим на бесчестность захватчиков. И действительно, ни к чему жаловаться, если вы сами предпочли откупиться, встать на колени, унизиться. Грех не воспользоваться таким положением. Так и сейчас, чем дальше зайдёт эта новомодная игра в «склонись перед чёрным», и дело тут не в расе, а в бесправии и унижении человеческого достоинства, тем меньше шансов, что победители проявят сочувствие к побеждённым и тем более почувствуют к ним хоть какое-то уважение. И всё это только усугубляется тем, что извращённо понятая толерантность породила так много профессиональных предателей. И так мало сейчас таких, как русский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, который отказался вставать на колено перед гонкой в Австрии в угоду новым веяниям.«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было… непонятным, потому что это… против моего менталитета русского... Все-таки встают на колено перед Родиной, перед флагом, перед Богом», вЂ• заявил наш гонщик.Римлянам тогда повезло, среди них нашёлся свой Даниил Квят, тот, кто не захотел преклонить колено. Пока Бренн глумился над униженными посланцами Вечного города, в воротах появилась армия Марка Фурия Камилла, ранее наделённого диктаторскими полномочиями, пользуясь которыми он объявил решение консулов о признании поражения и выплате контрибуции недействительным.Камилл демонстративно положил свой меч на другую чашу весов, ответив Бренну: «Не золотом, но железом родина будет отвоевана!» В завязавшейся после схватке римляне победили, галлы были разбиты и отброшены.Найдутся ли сейчас на Западе свои Квяты и Камиллы или гуси зря будут будить обитателей американского Капитолийского холма? Видимо, скоро узнаем…Алексей Бело