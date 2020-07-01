"Восток-уголь" доказал способность выполнять взятые на себя обязательства – профсоюз

Созданная в результате реорганизации угольной отрасли Республиканская топливная компания "Восток-уголь" доказала способность выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что новое угледобывающее госпредприятие "Восток-уголь" доказало свою способность выполнять взятые на себя обязательства перед горняками и государством", - сказал он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что одним из главных результатов работы компании стала выплата заработной платы шахтерам.

"На мой взгляд, это очень важно, когда власти государства держат слово, ставя в приоритет, прежде всего, заботу о людях. И это правильно. Поскольку благополучие, перспективы развития и успешное будущее "Восток-угля" напрямую зависят от результатов труда шахтеров. Такой подход к управлению промышленностью может дать мощный толчок развитию экономики, что как никогда важно для нашего молодого государства", - добавил Рябушкин.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Рябушкин сообщал, что Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначила приоритеты своего развития. В Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

16 июля — Луганск