Предприятия Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам более 600 рабочих мест (ФОТО)

Предприятия и учреждения Луганска на ярмарке вакансий предложили горожанам, ищущим работу, более 600 постоянных и временных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР."В ярмарке приняли участие восемь работодателей, которые представили более 500 вакансий на постоянное место работы. Кроме того, всем соискателям было предложено свыше 100 вакансий на работы временного характера", – говорится в сообщении.По итогам ярмарки ее посетителям было выдано 21 направление на трудоустройство.Проведение следующей ярмарки вакансий запланировано на 24 июля.16 июля — Луганск