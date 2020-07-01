Луганский губернатор решил не ослаблять карантинные ограничения в области
Карантинные ограничения в Луганской области остаются на ранее установленном уровне.
Об этом заявил глава области Сергей Гайдай, — передает пресс-служба ЛОГА.
Сегодня, 16 июля, состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Мы оставляем без изменений ранее принятые ослабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганщины», — отметил Гайдай.
По словам заместителя директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимира Жданова, интенсивный показатель заболевания коронавирусом в области составляет 14,9 случаев на 100 тыс. населения.
Отмечается, что на самоизоляции сейчас находятся (кроме больных) 65 контактных лиц и 207 тех, кто установил мобильное приложение «Дій вдома».
Заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко, в свою очередь, сообщил, что за период карантина полицейскими составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00, составлено два соответствующих протокола.
Начальник областного управления Госпродпотребслужбы Рита Холоденко рассказала, что за последний месяц осуществлено 6 925 мониторинговых проверок объектов хозяйствования области.
«Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области совместно с органами местного самоуправления поручено продолжить проведение регулярных мониторинговых проверок за соблюдением субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина с учетом утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 г. № 588 изменений в постановление от 20 мая 2020 № 392». — сообщили в ЛОГА. Новости Региона - Сегодня, 13:25 1
Об этом заявил глава области Сергей Гайдай, — передает пресс-служба ЛОГА.
Сегодня, 16 июля, состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Мы оставляем без изменений ранее принятые ослабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганщины», — отметил Гайдай.
По словам заместителя директора Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимира Жданова, интенсивный показатель заболевания коронавирусом в области составляет 14,9 случаев на 100 тыс. населения.
Отмечается, что на самоизоляции сейчас находятся (кроме больных) 65 контактных лиц и 207 тех, кто установил мобильное приложение «Дій вдома».
Заместитель начальника ГУНП в Луганской области Юрий Слухаенко, в свою очередь, сообщил, что за период карантина полицейскими составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00, составлено два соответствующих протокола.
Начальник областного управления Госпродпотребслужбы Рита Холоденко рассказала, что за последний месяц осуществлено 6 925 мониторинговых проверок объектов хозяйствования области.
«Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области совместно с органами местного самоуправления поручено продолжить проведение регулярных мониторинговых проверок за соблюдением субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина с учетом утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 г. № 588 изменений в постановление от 20 мая 2020 № 392». — сообщили в ЛОГА. Новости Региона - Сегодня, 13:25 1
Метки: {keywords}