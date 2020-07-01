Очередная империя потянулась на выход

США эвакуируют 5 из 9 своих баз в Афганистане. Басни про 100 000 долларов от ГРУ за голову американского солдата не особо помогли торможению процесса вывода войск.Афганские СМИ: США эвакуируют 5 баз в АфганистанеKABUL, July 15 (Xinhua) -- . Как сообщил в среду местный телеканал, США в Афганистане эвакуировали пять военных баз и передали их афганским силам., - сообщает Ariana News TV.Как сообщаетсяПосле подписания соглашения афганские лидеры, в том числе президент Мухаммед Ашраф Гани, многократно требовали от талибов снижения уровня насилия.Однако боевики активизировали нападения, убивая и раня десятки комбатантов и гражданских лиц.Правительство освободило более 4000 заключенных талибов, а боевики талибов после этой сделки освободили более 600 сотрудников национальных сил безопасности.В настоящее время в Афганистане находится свыше 10 000 солдат и офицеров иностранных войск, в том числе 8500 американских военнослужащих, они занимаются подготовкой и оказанием помощи внутренним силам в войне с повстанцами.http://perevodika.ru/articles/... - цинкЗаглавная карта контроля районов (не считая крупных городов) в высоком разрешении https://www.mepanews.com/d/oth...Зеленым отмечен контроль Талибана - от 55 до 100%.Красным - контроль правительства, США и НАТО.Желтым - оспариваемые районы.Борис Рожин