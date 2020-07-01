Комиссия выявила в бригаде ВСУ нарушения в части сохранения гостайны – Народная милиция

Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" при проверке выявила в одной из бригад ВСУ нарушения порядка учета и хранения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Комиссией службы защиты государственной тайны (ЗГТ) ОТГ "Север" проведена проверка штаба 30-й бригады, в ходе которой выявлены нарушения порядка учета и хранения сведений, составляющих государственную тайну", – рассказал он.

Филипоненко уточнил, что "в заключении комиссии указано об отправке офицером отделения защиты информации отдела ЗГТ служебных документов посредством интернет-мессенджеров и электронной почты, зафиксировано подключение телефона с расширенными мультимедийными возможностями к секретной ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машине)".

"В подвале здания штаба обнаружена сумка с секретными документами, подлежащими уничтожению. В ходе проверки установлено, что по книге учета документы уже уничтожены в установленном порядке с оформлением соответствующего акта комиссии", – проинформировал офицер пресс-службы.

Он добавил, что "кроме того, у заместителя командира батальона материально-технического обеспечения на личном смартфоне обнаружены фотографии выхода техники из парка, а также план-график работы командира второго батальона 30-й бригады при приведении в высшие степени боевой готовности".

"В результате работы комиссии трое офицеров отдела ЗГТ и заместитель командира батальона МТО (материально-технического обеспечения) лишены допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Ведется служебное расследование", – отметил Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 июля — Луганск