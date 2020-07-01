ВСУ перебросили снайперов на передовые позиции в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики перебросили снайперов на передовые позиции в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на периодические беспочвенные заявления украинских политиков о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем, командование ВСУ принимает очередные немиролюбивые решения. Об этом свидетельствует факт прибытия в подразделения 25-й бригады ВСУ трех снайперских пар, прошедших подготовку в учебном центре "Десна" под руководством канадских инструкторов", – рассказал он.

Филипоненко добавил, что, "кроме того, в район населенного пункта Троицкое, в зону ответственности 24-й бригады ВСУ, отмечено прибытие двух снайперских пар из состава полка "Азов".

"Для обеспечения диверсионной деятельности стрелков с 303-й центральной артиллерийской базы хранения в населенном пункте Городок Житомирской области на полевой артиллерийский склад "ООС" в район населенного пункта Дружковка направлено 5 250 снайперских патронов (калибра) 7,62х51 мм, 10 снайперских винтовок UAR-10 и 6 винтовок Remington 700 Varmint", – проинформировал представитель Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 июля — Луганск