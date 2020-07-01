Жители Новозвановки заставили ВСУ вывести из села бронетехнику – Народная милиция

Жители села Новозвановка заставили киевских силовиков вывести бронетехнику за пределы населенного пункта. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что после того, как бойцы 30-й бригады ВСУ совершили наезд на автобусную остановку, едва не задавив трех пенсионеров, сельчане написали коллективное обращение главе так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю и в Попаснянский районный совет.

"15 июля нашей разведкой зафиксировано перемещение трех (боевых машин пехоты) БМП-2 и одного бронеавтомобиля за пределы населенного пункта", - сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что в частном секторе Попасной отмечено размещение бронеавтомобиля "Козак-2", принадлежащего 30-й бригаде, "на котором неоднократно фиксировалось перемещение оккупантов на большой скорости по дорогам общего пользования от занятого дома по улице Ногтенко до магазинов населенного пункта, а также на передовые позиции, не обращая внимания на знаки и светофоры".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 июля — Луганск