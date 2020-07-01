Завербованная СБУ луганчанка получила 12 лет лишения свободы за госизмену – Генпрокуратура

Завербованная СБУ жительница Луганска получила 12 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены, т.е. преступлении, предусмотренном ст. 335 УК ЛНР", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что "подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы".

В Генпрокуратуре сообщили, что женщина была завербована сотрудниками СБУ в апреле 2019 года при пересечении пункта пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская", и "в качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполняла задания специальных служб по проведению тайниковых операций и получения незаконным путем образца оборудования военного назначения для его последующего использования против безопасности ЛНР".

"В день выполнения поставленного СБУ задания подсудимая была задержана с поличным сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики", - отметили в пресс-службе.

Подсудимая свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, заявляя, что не осознавала преступный характер своих действий.

"Не согласившись со строгостью назначенного наказания, осужденной подана апелляционная жалоба. Апелляционной коллегией Верховного Суда Луганской Народной Республики приговор оставлен без изменений, а апелляционная жалоба осужденной – без удовлетворения", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время женщина отбывает наказание.

16 июля — Луганск