За полгода Северодонецкий «Азот» выпустил более 330 тысяч тонн минеральных удобрений



«Рост выпуска удобрений в первом полугодии — это результат восстановления полного производственного цикла на предприятии. Мы в марте запустили цех производства аммиака 1-А, и это позволило постепенно наращивать выпуск аммиачной селитры и начать выпуск карбамида. Тем не менее, предприятие на сегодня загружено всего на 30%, и мы не можем говорить о дальнейшей такой жединамике производства после последнего решения Межведомственной комиссии по международной торговле не вводить ограничения (квоты) на импорт азотных удобрений в Украину. Из-за засилья российского импорта, предприятие будет вынуждено снизить набранные обороты. Мы вынуждены экстренно пересматривать наши производственные планы. Вместо того чтобы набирать персонал мы, наоборот,вынуждены сокращать людей. Придется сократить до 30% персонала. Это ответственность Правительства иэто прямой результат некомпетентности,неумелой промышленной политики власти», - отметил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ».

Леонид Бугаев пояснил: продукция украинских производителей не может конкурировать в цене с российскими удобрениями, поскольку в РФ цена основного сырья — природного газа — почти в 2,5 раза ниже, чем в Украине. Несмотря на действие с весны 2019 года эмбарго на ввоз удобрений непосредственно из России, азотные удобрения завозятся в Украину через другие юрисдикции — Беларусь, Грузию, Польшу и Латвию.

«Решение не ограничивать импорт азотных удобрений в Украину было пролоббировано российскими лоббистами и поставило под удар всю химическую отрасль страны. Решение МКМТ — это сильнейший удар по региону. Северодонецкий «Азот» — одно из крупнейших предприятий Луганской области. Из-за этогоантиукраинского решения чиновников люди на прифронтовой территории потеряют работу,а регион — десятки миллионов гривен неполученных в бюджет налоговых отчислений», — подчеркнул Леонид Бугаев.

В первом полугодии 2019 года предприятием было выпущено 100,46 тыс. тонн аммиачной селитры, 1,22 тыс. тонн аммиака водного технического, 2,21 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Новости Региона - Сегодня, 15:00 49 По результатам первого полугодия 2020 года Северодонецкий «Азот», входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, выпустил 330,78 тыс. тонн минеральных удобрений (за аналогичный период прошлого года — 103,89 тыс. тонн). В частности, предприятием выпущено 192,07 тыс. тонн аммиачной селитры, 122,58 тыс. тонн карбамида, 3,3 тыс. тонн аммиака водного технического, 12,83 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Также на предприятии выпущено 153,11 тыс. тонн аммиака, 3,32 тыс. тонн диоксида углерода жидкого.«Рост выпуска удобрений в первом полугодии — это результат восстановления полного производственного цикла на предприятии. Мы в марте запустили цех производства аммиака 1-А, и это позволило постепенно наращивать выпуск аммиачной селитры и начать выпуск карбамида. Тем не менее, предприятие на сегодня загружено всего на 30%, и мы не можем говорить о дальнейшей такой жединамике производства после последнего решения Межведомственной комиссии по международной торговле не вводить ограничения (квоты) на импорт азотных удобрений в Украину. Из-за засилья российского импорта, предприятие будет вынуждено снизить набранные обороты. Мы вынуждены экстренно пересматривать наши производственные планы. Вместо того чтобы набирать персонал мы, наоборот,вынуждены сокращать людей. Придется сократить до 30% персонала. Это ответственность Правительства иэто прямой результат некомпетентности,неумелой промышленной политики власти», - отметил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ».Леонид Бугаев пояснил: продукция украинских производителей не может конкурировать в цене с российскими удобрениями, поскольку в РФ цена основного сырья — природного газа — почти в 2,5 раза ниже, чем в Украине. Несмотря на действие с весны 2019 года эмбарго на ввоз удобрений непосредственно из России, азотные удобрения завозятся в Украину через другие юрисдикции — Беларусь, Грузию, Польшу и Латвию.«Решение не ограничивать импорт азотных удобрений в Украину было пролоббировано российскими лоббистами и поставило под удар всю химическую отрасль страны. Решение МКМТ — это сильнейший удар по региону. Северодонецкий «Азот» — одно из крупнейших предприятий Луганской области. Из-за этогоантиукраинского решения чиновников люди на прифронтовой территории потеряют работу,а регион — десятки миллионов гривен неполученных в бюджет налоговых отчислений», — подчеркнул Леонид Бугаев.В первом полугодии 2019 года предприятием было выпущено 100,46 тыс. тонн аммиачной селитры, 1,22 тыс. тонн аммиака водного технического, 2,21 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Новости Региона - Сегодня, 15:00 49

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