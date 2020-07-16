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В Луганской области запускают новый старый поезд № 6482

robot 16-07-2020, 16:0048Новости
В Луганской области запускают новый старый поезд № 6482
С 20 июля восстанавливается курсирование пригородного поезда № 6482/6481 сообщением «Кондрашевская-Новая — Лантратовка — Кондрашевская Новая».

Об этом сообщили в Станично-Луганской РГА.

Так, отправляться со станции «Кондрашевская-Новая» поезд будет в 7:00. Прибытие на станцию «Лантратовка» — 12:50.

В обратном направлении: отправление со станции «Лантратовка» — в 13:20, прибытие на станцию «Кондрашевская-Новая» — 18:50.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.
Новости Региона - Сегодня, 15:20 192

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