В Луганской области запускают новый старый поезд № 6482
С 20 июля восстанавливается курсирование пригородного поезда № 6482/6481 сообщением «Кондрашевская-Новая — Лантратовка — Кондрашевская Новая».
Об этом сообщили в Станично-Луганской РГА.
Так, отправляться со станции «Кондрашевская-Новая» поезд будет в 7:00. Прибытие на станцию «Лантратовка» — 12:50.
В обратном направлении: отправление со станции «Лантратовка» — в 13:20, прибытие на станцию «Кондрашевская-Новая» — 18:50.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.
Новости Региона - Сегодня, 15:20 192
Об этом сообщили в Станично-Луганской РГА.
Так, отправляться со станции «Кондрашевская-Новая» поезд будет в 7:00. Прибытие на станцию «Лантратовка» — 12:50.
В обратном направлении: отправление со станции «Лантратовка» — в 13:20, прибытие на станцию «Кондрашевская-Новая» — 18:50.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.
Новости Региона - Сегодня, 15:20 192
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