Столичные спасатели с начала года ликвидировали 50 заторов на реках Луганска – мэрия
Сотрудники городской аварийно-спасательной службы Луганска с начала 2020 года расчистили 50 образовавшихся на реках заторов. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник службы Александр Летун.
"В этом году мы расчистили 50 заторов на реках Луганска", – сказал он.
Летун уточнил, что очередная расчистка была проведена 10 июля в районе поселка Веселенькое совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.
Ранее начальник службы сообщал, что по состоянию на 25 мая столичные спасатели в рамках проведения противопаводковых мероприятий расчистили 95% заторов, образовавшихся зимой на реках Лугань и Ольховая.
16 июля — Луганск
"В этом году мы расчистили 50 заторов на реках Луганска", – сказал он.
Летун уточнил, что очередная расчистка была проведена 10 июля в районе поселка Веселенькое совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.
Ранее начальник службы сообщал, что по состоянию на 25 мая столичные спасатели в рамках проведения противопаводковых мероприятий расчистили 95% заторов, образовавшихся зимой на реках Лугань и Ольховая.
16 июля — Луганск
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