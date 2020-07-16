ЗАГСы ЛНР в I полугодии зарегистрировали 1 379 браков и 2 704 рождений детей

Отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) ЛНР в I полугодии зарегистрировали 1 379 браков и 2 704 рождений детей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции ЛНР.

"В Луганской Народной Республике за I полугодие 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР зарегистрировано 1 379 браков", - говорится в сообщении.

Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает столица Республики – 452, на втором месте Свердловск – 155, на третьей позиции Алчевск – 127.

"Также в Республике за I полугодие 2020 года произведена государственная регистрация 2 704 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске – 850, на втором месте Краснодон – 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Алчевск – 220", - проинформировали в Минюсте.

Ранее в Министерстве сообщали, что отделы ЗАГС ЛНР в первом квартале 2020 года зарегистрировали 691 брак и 1 377 рождений детей.

16 июля — Луганск