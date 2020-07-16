Каждый раз, когда я встречаю людей, прошедших через пытки и ужасы творящиеся украинскими полицаями, волосы встают дыбом...Кто эти люди, которые с особой жестокостью пытают людей, только за то, что они имеют отличное от сегодняшней украинской идеологии мнение? Это не люди... каждый раз, когда встречаю свидетельства жесточайших пыток и издевательств на людях, тем более на женщинах, не могу понять, откуда они все повыползали, ведь они не только вчера родились, им по 30,40,50 лет, кто-то из них жил в СССР, знал историю, учил в школе, что творили нацисты и вот теперь они как и те продолжают "славную" традицию фашистской Германии.Вероятно каждый из них надеется, что его преступления останутся безнаказанными, что никто на Божий свет не вынесет эти ужасы и зверства, что отвечать не придется...А ведь обязательно придется и нужно им всегда помнить, что преступления как военные, так и против человечности, срока давности не имеют... И где бы они не попыталсь скрыться, в век интернета, их обязательно найдут...Листая интернет, неожиданно наткнулся на сюжет НТВ, о женщинах из Мариуполя, прошедших ад СБУ...Почему я статью назвал "Мерзкая Украина", потому, что за шесть лет, я прекрасно понял, что с каждым днем, количество адекватных людей там уменьшается со скоростью света... Истерия, шизофрения, тупость и полное зомбирование, превращает народ, в обычный скот... Я знаю, что там еще остались адекватные, но их все меньше и меньше... за бабло, как сегодня, вышли за украинский язык, на майдан, проплаченные уроды выходят продав этому баблу все, что у них осталось... Слова - честь, совесть, правда, истина, человечность, мир, давно покинули эту страну...Жаль мне сегодня Украину? Уже нет...Елена Субботина