Подорвавшийся на мине украинский диверсант оказался гражданином США



“По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды имелась нацистская символика.

Военно-политическое руководство Украины с целью скрыть истинные мотивы диверсионной вылазки пытается фальсифицировать факты, заявляя о гибели якобы военного медика.

Для установления истинных причин произошедшего нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта. В ходе идентификации тела определено, что смерть наступила в результате подрыва на мине, о чем свидетельствует минно-осколочный характер полученных ранений. При изучении находящегося при нем обмундирования отмечено, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников.

При погибшем был найден паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина”, — сказал Эдуард Басурин.



«Использование подобного комплекта снаряжения характерно для разведывательных подразделений ССО. Стоит напомнить, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа», уничтоженные в декабре 2019 года при попытке совершения диверсии на территории Республики, имели похожий набор снаряжения, что прямо указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям”, — заключил Эдуард Басурин.

НМ ДНР была установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке, известный как специалист подрывного дела. Подробнее об этом 16 июля на брифинге в Донецке рассказал официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.Полковник также отметил, что обнаруженное имущество и вооружение представляет собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначенные для использования в дневное и ночное время суток.