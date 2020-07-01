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ЛНР планирует создать банк запчастей и расходных материалов для сельхозтехники – Пасечник

root Сегодня, 17:450Новости
ЛНР планирует создать банк запчастей и расходных материалов для сельхозтехники – Пасечник


ЛНР планирует создать резервный запас запчастей и расходных материалов для сельскохозяйственной техники. Об этом в ходе посещения частного сельскохозяйственного предприятия "Агрофирма "Колос", расположенного в Антрацитовском районе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Сотрудники агрофирмы поинтересовались у главы Республики о возможности создания в ЛНР "банка запчастей для сельхозтехники", который бы позволил оперативно ремонтировать спецтехнику.
"Безусловно, какой-то подменный фонд (запчастей для сельхозтехники), такой маневренный, быстрого реагирования должен быть", - сказал Пасечник.
Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько отметил, что ведомство уже работает в этом направлении. В частности, государственное унитарное предприятие Республики "Аграрный фонд" "хочет стать дилером запчастей с гарантийным и постгарантийным обслуживанием" крупного российского производителя сельскохозяйственной техники.
16 июля — Луганск

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