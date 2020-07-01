ЛНР планирует создать банк запчастей и расходных материалов для сельхозтехники – Пасечник

ЛНР планирует создать резервный запас запчастей и расходных материалов для сельскохозяйственной техники. Об этом в ходе посещения частного сельскохозяйственного предприятия "Агрофирма "Колос", расположенного в Антрацитовском районе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Сотрудники агрофирмы поинтересовались у главы Республики о возможности создания в ЛНР "банка запчастей для сельхозтехники", который бы позволил оперативно ремонтировать спецтехнику."Безусловно, какой-то подменный фонд (запчастей для сельхозтехники), такой маневренный, быстрого реагирования должен быть", - сказал Пасечник.Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько отметил, что ведомство уже работает в этом направлении. В частности, государственное унитарное предприятие Республики "Аграрный фонд" "хочет стать дилером запчастей с гарантийным и постгарантийным обслуживанием" крупного российского производителя сельскохозяйственной техники.16 июля — Луганск