ЛНР планирует передавать невостребованные паи в аренду сельхозпроизводителям – Пасечник

ЛНР после принятия соответствующего документа Народным Советом планирует передавать в аренду сельхозпроизводителям невостребованные земельные паи, владельцы которых отсутствуют на территории Республики или по каким-либо причинам не желают вступать в наследство. Об этом в ходе посещения частного сельскохозяйственного предприятия "Агрофирма "Колос", расположенного в Антрацитовском районе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."Принято решение такое, что в случае отсутствия хозяина (земельного участка), полномочия по этой земле передаются государству. То есть у тех лиц, которые выращивают свои корма, будет возможность заключить договор с государством, взять в аренду землю и быть абсолютно спокойными и знать, что вы действуете в рамках закона", - сказал он.Пасечник подчеркнул, что "этот вопрос практически решен", соответствующий документ в ближайшее время "будет передан в Народный Совет и принят".16 июля — Луганск