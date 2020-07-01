Глава ЛНР в Антрацитовском районе ознакомился с работой животноводческой фермы (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки в Антрацитовский район ознакомился с работой частного сельскохозяйственного предприятия "Агрофирма "Колос", занимающегося разведением свиней. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Экскурсию по ферме для Пасечника, советника главы ЛНР Марины Филипповой, министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрия Пронько и главы администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергея Саенко провел директор предприятия Михаил Хмиль. Он рассказал, что на агрофирме содержится более 100 свиней мясо-сальных пород, а гордостью предприятия считается 370-килограммовый хряк Самсон. В составе "Колоса" трудится восемь человек, а всю полученную продукцию агрофирма сбывает исключительно на территории ЛНР."Посмотрел ваше предприятие, я доволен, что у нас есть такие энтузиасты, которые сохранили то, что у нас осталось хорошего в области животноводства", - сказал Пасечник.Глава ЛНР отметил, что директор "Колоса" имеет многолетний опыт ведения сельского хозяйства, который необходимо "преумножать и передавать молодому поколению"."Мы должны заниматься животноводством, мы должны выращивать свиней, крупный рогатый скот, овец, птиц – без этого мы не сможем полноценно существовать", - подчеркнул он.Глава Республики в ходе визита пообщался с трудовым коллективом предприятия и ответил на вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства в ЛНР."Глава ЛНР пообщался с рабочими, которые задавали ему житейские вопросы, на которые Леонид Иванович ответил. (Вопросы), в которые нужно вникнуть более детально, поручено выполнить администрации, я думаю, мы сделаем это качественно и в срок", - отметил Саенко.16 июля — Антрацитовский район