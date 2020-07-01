Реорганизация углепрома обеспечила рост угледобычи и своевременные зарплаты – Пасечник

Переход под государственное управление угольной промышленности способствовал увеличению добычи угля предприятиями Республиканской топливной компании "Восток-уголь" и стабильной выплате горнякам заработной платы. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"Добыча увеличилась значительно, и этот процесс продолжается, то есть мы будем добывать угля больше и больше. И если мы будем его добывать значительно больше, мы будем заключать еще новые контракты, а это - налоги, это - наши дороги, это - решение остальных наших больных вопросов", - сказал он.

Вторым важным моментом глава Республики назвал своевременную и стабильную выплату заработной платы работникам углепрома.

"Предприятие "Восток-уголь" прозрачно и стабильно выполняет обещания, которые были даны нашим горнякам – это по обеспечению их работой и по стабильной выплате заработной платы", - сказал он.

Пасечник подчеркнул, что "это очень важный момент, и это тот момент, который, безусловно, обеспечивает социальную защиту наших шахтеров".

Ранее сегодня глава ЛНР сообщал, что горняки предприятий Республиканской топливной компании "Восток-уголь" получили заработную плату за июнь в полном объеме.

16 июля — Луганск