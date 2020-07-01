Реорганизация углепрома проводится из-за нерентабельности ряда шахт – Пасечник
Власти Республики приняли решение о проведении реорганизации угольной промышленность из-за нерентабельности некоторых предприятий угольной отрасли. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Многие наши угольные предприятия, шахты, стали просто нерентабельными. Приведу пример: шахта "Никанор-Новая" – рентабельность данного предприятия по тем докладам, которые следовали мне из Правительства, составляла всего лишь порядка 40% от заработной платы. То есть, на все, что наработали шахтеры за месяц, можно было осуществить выплату заработной платы в размере 40%", - сказал глава Республики.
Он уточнил, что "остальные 60% заработной платы и расходы на производство и добычу угля ложились на государство".
"В наших условиях это было категорически недопустимо, поэтому было принято решение о проведении реорганизации нашей угольной промышленности", - пояснил Пасечник.
Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР.
16 июля — Луганск
"Многие наши угольные предприятия, шахты, стали просто нерентабельными. Приведу пример: шахта "Никанор-Новая" – рентабельность данного предприятия по тем докладам, которые следовали мне из Правительства, составляла всего лишь порядка 40% от заработной платы. То есть, на все, что наработали шахтеры за месяц, можно было осуществить выплату заработной платы в размере 40%", - сказал глава Республики.
Он уточнил, что "остальные 60% заработной платы и расходы на производство и добычу угля ложились на государство".
"В наших условиях это было категорически недопустимо, поэтому было принято решение о проведении реорганизации нашей угольной промышленности", - пояснил Пасечник.
Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР.
16 июля — Луганск
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