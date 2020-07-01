Реорганизация углепрома проводится из-за нерентабельности ряда шахт – Пасечник

Власти Республики приняли решение о проведении реорганизации угольной промышленность из-за нерентабельности некоторых предприятий угольной отрасли. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Многие наши угольные предприятия, шахты, стали просто нерентабельными. Приведу пример: шахта "Никанор-Новая" – рентабельность данного предприятия по тем докладам, которые следовали мне из Правительства, составляла всего лишь порядка 40% от заработной платы. То есть, на все, что наработали шахтеры за месяц, можно было осуществить выплату заработной платы в размере 40%", - сказал глава Республики.

Он уточнил, что "остальные 60% заработной платы и расходы на производство и добычу угля ложились на государство".

"В наших условиях это было категорически недопустимо, поэтому было принято решение о проведении реорганизации нашей угольной промышленности", - пояснил Пасечник.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР.

16 июля — Луганск