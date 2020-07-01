Работа "Восток-угля" позволила на 100% загрузить ряд предприятий машиностроения – Пасечник

Стабильная работа государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" позволила почти на 100% загрузить мощности ряда машиностроительных предприятий ЛНР. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день предприятия машиностроения, расположенные в городах Свердловск, Красный Луч, Брянка, получили заказы от предприятия "Восток-уголь" по ремонту и на изготовление горношахтного оборудования. Полученные заказы практически на 100% загрузили мощности наших машиностроительных предприятий. Безусловно, это большой плюс", – сказал он.

Пасечник отметил, что также "стабильная работа предприятия "Восток-уголь" загружает работой железную дорогу".

"Получая заказы от шахтеров на перевозку добытого угля, наши железнодорожники выполняют этот заказ, получают за это финансы. Данные финансы идут на выплату заработных плат и, естественно, на развитие нашего железнодорожного транспорта", – пояснил глава ЛНР.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР.

16 июля — Луганск