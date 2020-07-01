По количеству свадеб и рождению детей Луганск на первом месте в регионе



Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«В ЛНР за I полугодие 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции зарегистрировано 1 379 браков», — говорится в сообщении.

Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает Луганск — 452, на втором месте Свердловск — 155, на третьей позиции Алчевск — 127.

«Также в регионе за I полугодие 2020 года произведена государственная регистрация 2704 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске — 850, на втором месте Краснодон — 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Алчевск — 220», — проинформировали в Минюсте.

Ранее в Министерстве сообщали, что отделы ЗАГСы в первом квартале 2020 года зарегистрировали 691 брак и 1 377 рождений детей. Удобный город - Сегодня, 20:01 34 ЗАГСы на неподконтрольной Украине территории в I полугодии зарегистрировали 1 379 браков и 2 704 рождений детей.Об этом сообщили в Министерстве юстиции.«В ЛНР за I полугодие 2020 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции зарегистрировано 1 379 браков», — говорится в сообщении.Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает Луганск — 452, на втором месте Свердловск — 155, на третьей позиции Алчевск — 127.«Также в регионе за I полугодие 2020 года произведена государственная регистрация 2704 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске — 850, на втором месте Краснодон — 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Алчевск — 220», — проинформировали в Минюсте.Ранее в Министерстве сообщали, что отделы ЗАГСы в первом квартале 2020 года зарегистрировали 691 брак и 1 377 рождений детей. Удобный город - Сегодня, 20:01 34

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