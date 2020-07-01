Синоптики прогнозируют днем 17 июля в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 июля будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 16 июля до 21:00 17 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 июля метеорологи отмечали в 1945 году – плюс 8,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2016 году и составляла плюс 41 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 июля – 03:58, время захода – 20:55. Продолжительность светового дня составит 16 часов 57 минут.

По предварительному прогнозу, 18-19 июля осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится.

16 июля — Луганск