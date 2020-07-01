ЛНР привлекла инвестора, планирующего создать на территории Республики свинокомплекс (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛНР привлекла инвестора, планирующего создать на территории Республики крупный свинокомплекс. Об этом в ходе рабочего визита главы ЛНР Леонида Пасечника в Антрацитовский район сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Юрий Пронько."Отрасль свиноводства быстро даст результат, (в связи с этим) сейчас заходит в Республику инвестор, планируется (создать) свинокомплекс на 1 200 голов свиноматок – это примерно две тысячи тонн мяса в убойном весе по результатам года", - рассказал Пасечнику руководитель Минсельхоза.16 июля — Антрацитовский район