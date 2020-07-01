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ЛНР привлекла инвестора, планирующего создать на территории Республики свинокомплекс (ФОТО)

Sergey Сегодня, 20:300Новости
ЛНР привлекла инвестора, планирующего создать на территории Республики свинокомплекс (ФОТО)















Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
ЛНР привлекла инвестора, планирующего создать на территории Республики крупный свинокомплекс. Об этом в ходе рабочего визита главы ЛНР Леонида Пасечника в Антрацитовский район сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Юрий Пронько.
"Отрасль свиноводства быстро даст результат, (в связи с этим) сейчас заходит в Республику инвестор, планируется (создать) свинокомплекс на 1 200 голов свиноматок – это примерно две тысячи тонн мяса в убойном весе по результатам года", - рассказал Пасечнику руководитель Минсельхоза.
16 июля — Антрацитовский район

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