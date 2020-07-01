Депутаты и общественники поздравили металлургов Алчевска с профессиональным праздником (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР, члены Общественной палаты (ОП) Республики и представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в преддверии профессионального праздника поздравили металлургов Алчевска с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В Алчевске 16 июля прошла встреча "Родной Алчевск, ты славен металлургами". На ней ветеранов труда Алчевского металлургического комбината поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Забота о ветеранах" общественного движения "Мир Луганщине", - говорится в сообщении.Алчевских металлургов поздравили депутаты Народного Совета Республики Максим Уваров и Роман Лысенко, руководитель аппарата республиканского исполнительного комитета ОД Алексей Околелов, координатор проекта "Забота о ветеранах", член ОП Галина Григорова, председатель Республиканской организации ветеранов ЛНР, секретарь ОП Виталий Лещенко, член ОП Елена Рогова и председатель Алчевской городской организации ветеранов Любовь Свистула."За 124 года существования Алчевского металлургического комбината он прошел ряд трудностей. Однако, благодаря людям, которых сегодня мы поздравляем, он выстоял. Я желаю металлургам всей нашей Республики крепкого здоровья, мирного неба над головой и стабильной работы комбината. Ведь от его работы зависит благополучие нашей Республики", – сказал Лысенко.Уваров отметил, что "слава, которую заработали" металлурги Алчевска, – вечна"."Поздравляю вас, ветераны труда, с наступающим праздником. Желаю вам всего самого наилучшего и прошу, по возможности, передавайте свой бесценный опыт младшему поколению, чтобы они так же любили труд и работали на благо Республики", – сказал он.Григорова и Лещенко вручили шести ветеранам труда города благодарности и подарки от "Мира Луганщине". В ходе мероприятия для ветеранов труда выступили лучшие творческие коллективы города металлургов."Хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и семейного благополучия. Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие этой важной отрасли ЛНР", - обратился к участникам встречи Лещенко.День металлурга установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.16 июля — Луганск