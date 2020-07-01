Я русский бы выучил только за товЂ¦

В Херсоне вспыхнул скандал после отказа сотрудницы международного аэропорта обслуживать клиента на украинском языке, даже когда тот сделал замечание.«Пострадавший» сообщил, что недавно летел из аэропорта "Херсон", и на стойке регистрации авиаперевозчика SkyUp Airlines вопросы задавали не на украинском языке. Когда же он попросил перейти на государственный язык, сотрудница аэропорта ответила отказом.Подобные инциденты в последнее время уже стали на Украине обыденностью. «Языковые» конфликты происходят в общественном транспорте, в магазинах, в быту. Определенная часть жителей Украины считает, что все вокруг должны разговаривать исключительно на мове, в то время как другие настаивают на том, что вправе общаться на языке, являющимся для них родным.Русский язык в последние лет двести является универсальным средством коммуникации, обеспечивающим взаимодействие жителей сначала Российской империи, затем СССР, ну а в дальнейшем граждан России и выходцев из республик постсоветского пространства. И это было оправданно, так как, принимая во внимание все языковое многообразие жителей республик Советского Союза, другого инструмента для коммуникации просто не существовало.Развал Советского Союза сопровождался целым рядом национальных революций, в ходе которых сознательно уничтожалось все, что не вписывается в местный колорит и традиции. Разумеется, русский язык так же начал подвергаться повсеместным гонениям. Однако уже вскоре накал страстей пошел на спад, и очень многие национально ориентированные политики осознали, что русский язык им крайне необходим хотя бы для того, чтобы поддерживать нормальные отношение с представителями России, в помощи которой по сей день нуждаются некоторые формально независимые государства. В общем, были достигнуты некие паритеты, которые позволяли гражданам целого ряда республик свободно общаться между собой в том числе и на русском языке.Украина не стала исключением, и на территории данного славянского государства время от времени вспыхивала языковая напряженность, которая приводила к ущемлению прав русскоговорящего населения страны. Пик «украинизации» пришелся на конец 2013 - начало 2014 года, когда Украина начала свое уверенное движение навстречу Евросоюзу. Майдан, приход к власти Петра Порошенко, гражданская война на Юго-Востоке – одно потрясение сменяло другое, но гонения на русский язык оставались неизменной составляющей всех указанных выше событий.Приход к власти Владимира Зеленского давал надежду на некую разумность во внутренней политике, но, вопреки ожиданиям, тот почему-то продолжил гонения на русский язык и даже взял курс на постепенное исключение его из обязательной школьной программы. Уже с 1 сентября 2020 года часть школ, преподавание в которых ведется на русском языке, должны были перейти на новые учебные программы, которые отдают приоритет языку украинскому. Однако буквально в последний момент депутаты Верховной рады одумались и, осознав последствия дискриминации прав национальных меньшинств, внесли на рассмотрение законопроект, которые переносит данную дату на три года.Безо всякого сомнения, принятие решения об ограничении преподавания на русском языке должно рассматриваться как открытая дискриминация прав представителей определенной национальности, вне зависимости от того, когда оно вступит в силу - в 2020 или в 2023 году. И, видимо, часть украинского политического бомонда, пытающегося соответствовать ожиданиям своих западных кураторов, безусловных носителей демократических ценностей, понимает это.Однако есть и те, кто настаивают на скорейшем уходе от общения на языке, являющимся государственным на территории «страны-агрессора». Внесение данного законопроекта в повестку дня вызвало неприятие во фракции "Европейская солидарность", где заявили, что это "тотальная русификация украинского образования" и "главная угроза украинскому языку". Ну а экс-депутат Леонид Емец, который ранее состоял во фракции "Народный фронт", критикуя решение о переносе ранее намеченной даты, и вовсе назвал русский "языком животных"."Трое наших солдат были убиты русским оккупантом за сутки. А в это время депутат Бужанский и монобольшинство Владимира Зеленского решили позащищать русский язык. Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю, убивать наших украинских людей", - это дословно.Видимо, Емец ничего не слышал о погибших детях Донбасса, о расстрелянных гуманитарных конвоях и методично уничтожаемых мирных городах. Хотя, нет, наверняка слышал, просто ему удобнее не думать об этом, театрально устраивая истерику по поводу подорвавшихся на собственной же мине диверсантах.Слушайте, ну что за цирк? Только я один знаю о том, что и Порошенко, и Зеленский, как и большинство политиков Украины, в быту разговаривают исключительно на русском языке? Разве никто не замечает, что мэр Киева Виталий Кличко вообще не знает мовы, делая четыре ошибки в трех словах? Да и жители крупных городов Украины, невзирая на национальную принадлежность, предпочитают общаться на русском языке, считая его более уместным для повседневной коммуникации? Кого вы пытаетесь обмануть своей «украинизацией»?Алексей Зотье