Шествие Бессмертного полка переносится на неопределённый срок

Организаторы отменили назначенное на 26 июля шествие Бессмертного полка. Подчёркивается, что "заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране"."Сегодня состоялось онлайн заседание Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», на котором подвели итоги работы по празднованию Дня Победы и обсудили планы работы на второе полугодие. Самой актуальной темой заседания стало обсуждение традиционного шествия Бессмертного полка, во время которого люди торжественно несут по центральным улицам портреты своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Ранее Президентом РФ Владимиром Путиным было высказано предложение провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота. Но относительно ситуации с развитием коронавирусной инфекции на территории страны он подчеркнул: «Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки». До Дня Военно-Морского флота осталось не так много времени. Отделения Бессмертного полка России есть в 76 регионах, поэтому у представителей Движения была возможность изучить эпидемиологическую обстановку из первых уст - проведен мониторинг, который позволил выявить следующее: в целом руководители региональных отделений Движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями", - гласит пресс-релиз ООГПД "Бессмертный полк России".Накануне глава исполкома "Бессмертного полка России" Артём Хуторской допустил, что шествие могут перенести на осень. 16 июля Народный артист СССР, Герой Труда России, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил отложить шествие до 9 мая следующего года: "Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?". Впрочем, по его словам, также обсуждаются даты 2 или 3 сентября.