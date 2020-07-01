Коротченко объяснил, как будет сорван последний план США против "Северного потока-2"

"Это необходимо США, чтобы навязать Европе сжиженный природный газ, лишить ее экономику конкурентоспособности в сравнении с Америкой, подорвать поступление золотовалютных ресурсов в Россию и выиграть гонку. Ведь вся политика сегодня предельно "экономизирована", все вращается вокруг экономики. Получится ли это у США? Я думаю, что нет", - сказал Коротченко.

Новые угрозы не помогут США сорвать строительство "Северного потока-2" на финальном этапе. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Госсекретарь США Майк Помпео 15 июля выступил с санкционными угрозами в адрес инвесторов "Северного потока-2". По словам Коротченко, этим Помпео, правая рука президента Дональда Трампа, транслировал месседж американских элит. Стратегической целью Вашингтона является срыв достройки "Северного потока-2" любой ценой, чтобы ослабить Европу и Россию путем разрушения наметившегося сотрудничества.Планы США, как считает эксперт, будут разбиты "капитанами" экономики Германии в лице бундестага, правительства и канцлера Ангелы Меркель. В Берлине осознают, что главной целью удара Вашингтона являются именно ФРГ и ее экономика, флагманская для всего Евросоюза. Этим Штаты фактически пытаются превратить Европу в вассала, и данный расклад должен понимать каждый житель Старого Света."Никто в Европе не хочет быть американским штатом. Сегодня ассоциироваться с Америкой очень нехорошо для любой страны. Американцы хотят залезть в карман каждого европейского налогоплательщика. И задача каждого европейца – голосовать за силы, выступающие за разумное экономическое партнерство с Россией. Иначе вас "дядя Сэм" отберет и выбросит на помойку", - предупредил Коротченко в программе "60 минут".Отметим, бизнес и правительство Германии резко отреагировали на санкционные угрозы Помпео. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал подобную риторику Вашингтона попыткой подрыва европейского суверенитета, а объединения субъектов экономики трактовали слова госсекретаря США как провокацию и шантаж. Все это укрепляет уверенность в готовности Германии достроить "Северный поток-2" без оглядки на заокеанского "партнера".Григорий Егоро