С сегодняшнего дня в поездах продаются все места в вагонах, как это было до карантина





Об этом пишет «Трибун» со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.



«С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении.



Также в пресс-службе напомнили, что в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.



В целом «Укрзалізниця» восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки.



В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты.



Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Новости Региона - Сегодня, 20:48 133 Сегодня, 16 июля, «Укрзалізниця» восстановила полноценную продажу билетов на поезда, следующие из Киева и обратно.Об этом пишет «Трибун» со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.«С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении.Также в пресс-службе напомнили, что в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.В целом «Укрзалізниця» восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки.В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты.Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Новости Региона - Сегодня, 20:48 133

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