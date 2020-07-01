Инвестор планирует строить под Луганском свинокомплекс на 1200 голов свиноматок
В Луганске заявили, что за счет привлечения инвестора, планируюется создать на территории региона крупный свинокомплекс.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Юрий Пронько.
«Отрасль свиноводства быстро даст результат, в связи с этим сейчас заходит в ЛНР инвестор, планируется создать свинокомплекс на 1 200 голов свиноматок — это примерно две тысячи тонн мяса в убойном весе по результатам года», — рассказал Пасечнику руководитель Минсельхоза. Экономика - Сегодня, 20:30 359
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Юрий Пронько.
«Отрасль свиноводства быстро даст результат, в связи с этим сейчас заходит в ЛНР инвестор, планируется создать свинокомплекс на 1 200 голов свиноматок — это примерно две тысячи тонн мяса в убойном весе по результатам года», — рассказал Пасечнику руководитель Минсельхоза. Экономика - Сегодня, 20:30 359
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