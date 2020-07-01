Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Республике ночью и днем 17 июля

Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются ночью и днем 17 июля в Луганске и местами по территории Республики. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Во второй половине ночи, днем 17 июля в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозах усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

16 июля — Луганск