Индекс потребительских цен в ЛНР за июнь к маю составил 99,5% - Госкомстат

Потребительские цены в Республике в июне по сравнению с маем снизились на 0,5%. Об этом сообщает отдел статистики цен Государственного комитета статистики ЛНР.

"Индекс потребительских цен в Луганской Народной Республике за июнь к маю 2020 года составил 99,5%", - говорится в сообщении.

При этом снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 1,2%. В то же время наблюдалось повышение цен на алкогольные напитки, табачные изделия на 0,2%, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 0,1%, предметы домашнего употребления, бытовую технику и текущее содержание жилья – на 0,6%, здравоохранение – на 0,4%, транспорт – на 0,7%, рестораны и гостиницы – на 1,2%, другие товары и услуги – на 0,8%. Остались неизменными цены (ИПЦ – 100%) на одежду и обувь, связь, отдых и культуру, образование.

В июне зафиксировано снижение цен на мясо и мясопродукты: свинину, вырезку свиную, филе куриное по 0,7%, натуральные полуфабрикаты из свинины – на 0,6%, субпродукты свиные – на 0,5%. Одновременно со снижением зафиксировано повышение цен на говядину на 0,6%, отдельные порционные куриные части и субпродукты куриные по 0,5%, вырезку говяжью – на 0,4%.

Снижение цен зафиксировано на рыбу и продукты из рыбы: сельдь – на 2,4%, рыбу мороженую – на 2%, скумбрию копченую – на 1,9%, морепродукты – на 1,5%, кильку соленую – на 1,2%. При этом повысилась цена на рыбу живую и охлажденную на 10,1%.

В группе "овощи" зафиксировано сезонное снижение цен на: капусту белокочанную на 37,4%, кабачки, баклажаны – на 36,4%, помидоры – на 30,5%, лук репчатый – на 27,4%, капусту пекинскую – на 23,9%, огурцы – на 22%, перец сладкий – на 9,6%, морковь – на 4,4%, свеклу – на 3,3%, картофель – на 0,2%.

По группе "фрукты" индекс потребительских цен составил 104%, в том числе на киви – 175,7%, яблоки – 118,8%, ягоды – 100,6%, сухофрукты – 100,5%. Одновременно с повышением зафиксировано снижение цен на лимоны на 35,8%, бананы – на 11,8%, виноград – на 6,1%, апельсины, мандарины – на 2,6%.

Зафиксировано снижение цен в группе "молоко, сыр, яйца" на яйца на 16,4%, молоко пастеризованное с повышенным содержанием жира – на 6,1%, сметану с повышенным содержанием жира – на 3,4%, творог жирный – на 2,7%, йогурт – на 0,6%, кефир – на 0,4%.

В группе "сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия" снизилась стоимость сахара на 0,9%, меда – на 0,1%.

Рост цен зафиксирован в группе "хлеб и хлебопродукты" на хлеб пшеничный из муки первого сорта на 4%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный – на 3,6%, крупы манные – на 1,8%, багет – на 1,7%, батон – на 1,4%, рис и хлопья овсяные по 1,3%, пшено – на 0,7%.

Также зафиксировано повышение цен в группе "масло и жиры" на масло подсолнечное на 3,1%, маргарин – на 1%, спреды – на 0,5%. В то же время зафиксировано снижение цен на сало на 0,7%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д.

ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены. Он исчисляется также с целью характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги.

17 июля — Луганск