Пенсионер-шахтер из Антрацита отсудил долги по регрессу от украинского Фонда соцстрахования



Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Правозащитники поделились историей Андрея Михайловича (имя изменено), которая типична для Донбасса. Мужчине 72 года, почти 30 из которых он провел в шахте на добыче угля: ежедневно спускался в забой и работал с отбойным молотком.

Тяжкий труд под землей и постоянное вдыхание шахтной пыли привели к тяжелым последствиям: он заболел силикозом. Болезнь привела к потере 25% трудоспособности, а значит, Андрей Михайлович имел право на страховые выплаты от Фонда социального страхования (далее — ФСС).

Мужчина живет в Антрацитовском районе Луганской области. Сейчас это неподконтрольная правительству Украины территория, поэтому в августе 2014 года выплаты прекратились. Для их переоформления Андрей Михайлович должен был выехать на подконтрольную территорию, оформить справку внутренне перемещенного лица и обратиться в соответствующее отделение ФСС.

Однако такие поездки из-за болезни и трудного финансового положения крайне тяжелы для пенсионеров, и для Андрея Михайловича в том числе. Выехать и обратиться в ФСС он смог только в феврале 2018 года, после чего выплаты возобновились. Однако выплачивать долг по выплате за 2014-2018 годы в ФСС отказались, мотивируя это «отсутствием отдельного порядка».

Знакомые посоветовали Андрею Михайловичу обратиться в суд и обжаловать действия ФСС, что он и сделал с помощью команды БФ «Право на защиту».

«Наши адвокаты получили положительное судебное решение по делу: суд обязал ФСС выплатить задолженность в полном объеме», — сообщили правозащитники.

Теперь Андрею Михайловичу должны наконец вернуть заработанные тяжким трудом страховые выплаты. Школа выживания - Сегодня, 10:43 6 Житель Антрацита, через суд добился выплаты долга по регрессу от Фонда социального страхования.Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).Правозащитники поделились историей Андрея Михайловича (имя изменено), которая типична для Донбасса. Мужчине 72 года, почти 30 из которых он провел в шахте на добыче угля: ежедневно спускался в забой и работал с отбойным молотком.Тяжкий труд под землей и постоянное вдыхание шахтной пыли привели к тяжелым последствиям: он заболел силикозом. Болезнь привела к потере 25% трудоспособности, а значит, Андрей Михайлович имел право на страховые выплаты от Фонда социального страхования (далее — ФСС).Мужчина живет в Антрацитовском районе Луганской области. Сейчас это неподконтрольная правительству Украины территория, поэтому в августе 2014 года выплаты прекратились. Для их переоформления Андрей Михайлович должен был выехать на подконтрольную территорию, оформить справку внутренне перемещенного лица и обратиться в соответствующее отделение ФСС.Однако такие поездки из-за болезни и трудного финансового положения крайне тяжелы для пенсионеров, и для Андрея Михайловича в том числе. Выехать и обратиться в ФСС он смог только в феврале 2018 года, после чего выплаты возобновились. Однако выплачивать долг по выплате за 2014-2018 годы в ФСС отказались, мотивируя это «отсутствием отдельного порядка».Знакомые посоветовали Андрею Михайловичу обратиться в суд и обжаловать действия ФСС, что он и сделал с помощью команды БФ «Право на защиту».«Наши адвокаты получили положительное судебное решение по делу: суд обязал ФСС выплатить задолженность в полном объеме», — сообщили правозащитники.Теперь Андрею Михайловичу должны наконец вернуть заработанные тяжким трудом страховые выплаты. Школа выживания - Сегодня, 10:43 6

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