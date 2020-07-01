В России попал в ДТП и сгорел рейсовый автобус. За рулем был луганчанин. Пять человек пострадали. ФОТО



В больнице им. Семашко города Ельца находятся три человека: водитель «Газели, водитель автобуса, который в момент ДТП отдыхал, и пассажирка автобуса. Двое в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. Возможно они будут перевезены в Липецк. Еще у одного пострадавшего состояние среднее тяжести.

Пассажиры автобуса размещены в одной из Елецких гостиниц. По предварительной информации у части из них в пожаре сгорели документы.

Напомним, что сегодня в два часа ночи поступило сообщение о ДТП на 375 километре трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом, после чего он загорелся. Пожарным удалось быстро потушить огонь.

Происшествия - Сегодня, 10:16 155 По предварительной информации водитель автобуса из Луганска не справился с управлением и въехал в «Газель», которая стояла у обочины, об этом сообщили «Вести Липецк» в УМВД России по Липецкой области. По словам свидетелей, у грузового автомобиля был выставлен знак аварийной остановки и включены аварийные огни.В больнице им. Семашко города Ельца находятся три человека: водитель «Газели, водитель автобуса, который в момент ДТП отдыхал, и пассажирка автобуса. Двое в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. Возможно они будут перевезены в Липецк. Еще у одного пострадавшего состояние среднее тяжести.Пассажиры автобуса размещены в одной из Елецких гостиниц. По предварительной информации у части из них в пожаре сгорели документы.Напомним, что сегодня в два часа ночи поступило сообщение о ДТП на 375 километре трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. «Газель» столкнулась с рейсовым автобусом, после чего он загорелся. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Происшествия - Сегодня, 10:16 155

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