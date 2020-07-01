Более 20 луганчан нашли работу в ходе Ярмарки вакансий
Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) провело ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу.
Об этом сообщили в луганском представительстве организации.
«В ярмарке приняли участие 8 работодателей, которые представили более 500 вакансий на постоянное место работы. Кроме того, всем соискателям было предложено более 100 вакансий на работы временного характера», — говорится в сообщении.
«37 граждан, посетивших ярмарку вакансий, воспользовались возможностью быстрого поиска работы, непосредственно общаясь с работодателем, выясняя все обстоятельства и условия будущей работы, а работодатели смогли произвести отбор необходимых кадров из числа посетителей ярмарки», — рассказали в столичном отделении ФССНСБ.
По результатам мероприятия было выдано 21 направление на трудоустройство.
«Также специалисты теротделения ФССНСБ провели анкетирование работодателей-участников ярмарки вакансий для оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки данного мероприятия», — заключили в фонде.
Следующая ярмарка вакансий запланирована на 24 июля.
Экономика - Сегодня, 10:15 104
Об этом сообщили в луганском представительстве организации.
«В ярмарке приняли участие 8 работодателей, которые представили более 500 вакансий на постоянное место работы. Кроме того, всем соискателям было предложено более 100 вакансий на работы временного характера», — говорится в сообщении.
«37 граждан, посетивших ярмарку вакансий, воспользовались возможностью быстрого поиска работы, непосредственно общаясь с работодателем, выясняя все обстоятельства и условия будущей работы, а работодатели смогли произвести отбор необходимых кадров из числа посетителей ярмарки», — рассказали в столичном отделении ФССНСБ.
По результатам мероприятия было выдано 21 направление на трудоустройство.
«Также специалисты теротделения ФССНСБ провели анкетирование работодателей-участников ярмарки вакансий для оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки данного мероприятия», — заключили в фонде.
Следующая ярмарка вакансий запланирована на 24 июля.
Экономика - Сегодня, 10:15 104
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