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В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

root Сегодня, 11:0024Новости
В России объявили внезапную проверку войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты
Фото: © Министерство обороны РФ
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению "Кавказ-2020".

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