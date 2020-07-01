В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

Фото: ReutersЗа сутки в 83 российских регионах зарегистрировано 6406 больных COVID-19, у 26 процентов из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.Выздоровел 7681 человек, 186 скончались.Наибольшее число заразившихся выявили в Москве (575). Свердловской области (301), Ханты-Мансийском автономном округе (249), Санкт-Петербурге (244), на Алтае (228), в Нижегородской области (216) и Ямало-Ненецком АО (206). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Калининградской области (14 заболевших), Еврейской АО (четверо), а также в Ненецком АО (один).Вчера сообщалось о 6428 новых случаях: прирост инфицированных плавно снижается. За весь период эпидемии в России коронавирусу оказались подвержены 759 203 человека, из них 12,1 тысячи умерли, более 539 тысяч вылечились.