Ливни ожидаются в Республике днем и вечером 17 июля

Ливни ожидаются местами по территории Республики днем и вечером 17 июля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем и вечером 17 июля в Луганске и местами по территории Республики ожидаются ливни", - предупреждают синоптики.

Напомним, ливень – это кратковременный интенсивный дождь. Обычно ливень начинается и прекращается внезапно, его спутниками становятся шквалистые порывы ветра, гром и молнии. Ливни опасны тем, что неожиданно и быстро выпадает огромное количество воды и не успевает впитаться или незаметно стечь, мощные потоки могут выносить массу почвы, образовывая обширные овраги, оползни, провалы грунта.

17 июля — Луганск