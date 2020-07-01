За что платят луганчане, когда отправляют платеж «за коммунальные услуги»



За «коммуналку» — это за что?

— Тариф, именуемый в народе «квартплатой», состоит из тех услуг, которые касаются содержания дома, сооружений и придомовых территорий. Та сумма, которую потребители услуг платят ежемесячно, должна обеспечивать заработную плату работников коммунальных служб, которые и выполняют вышеперечисленный труд.

В Луганске на балансе предприятия «Центрожилком» находятся около 1500 многоквартирных домов. В настоящее время 90 % собственников жилья в Луганске оплачивают коммунальные услуги.

Тариф был увеличен впервые (на 30% - прим. ред.) и начал действовать с ноября прошлого года. До этого цены на ЖКХ услуги оставались без изменений с 2013 года. Стоит отметить, что тариф по-прежнему не покрывает всех нужд коммунального предприятия, но нужно отдать должное властям за то, что производят компенсацию разницы тарифов. Правительство выделяет средства на предприятия, которые работают на экономически необоснованном тарифе. Это компенсация на заработную плату, на подготовку к зиме, на строительные материалы. Для сравнения: на Украине, например, за последние шесть лет тарифы повышались несколько раз, и оплата счетов за ЖКУ для большинства жителей страны стала просто непосильной.

В период пандемии все коммунальные предприятия ощутили на себе определенные экономические сложности, однако получили колоссальную поддержку со стороны власти.

Ремонт — для всех, но не для каждого



— Подразумевает ли платеж проведение капитальных и текущих ремонтов домов?

— Сразу расставим акценты. Организация, на балансе которой находится дом, обязана следить за технической исправностью всех его конструктивных элементов, внутридомовых инженерных сетей, чистотой и порядком на прилегающей территории. Капитальный ремонт в состав платежа за коммунальные услуги не входит.

В новый тариф, который у нас действует полгода, внесена статья — текущий ремонт. Вот по ней и возникли вопросы у горожан. Люди считают: «Раз я заплатил, значит, будьте добры, отремонтируйте мне крышу, подъезд, сантехнику, трассу отопления, систему водоснабжения и так далее».

Чтобы прояснить ситуацию, я приведу конкретные примеры. Начисление по текущему ремонту в основном зависит от количества подъездов и изношенности самого дома. Так, в пятиэтажном доме сумма в месяц составляет от 50 до 3000 рублей. Одна 9-этажка за свое содержание оплачивает от 200 до 12500 рублей.

Логично, что тут же возникает вопрос, какие ремонтные работы можно выполнить на эту сумму?

Предприятие «Центрожилком» выполняет в неделю до 400 аварийных заявок по городу — то трубу прорвало, то вентиль надо заменить, то задвижку. Пусть не каждый месяц на одном доме, но, например, можем поменять две задвижки, стоимость которых 8 тысяч рублей. Ведь жилой фонд — это единое общее хозяйство.

Поэтому, говорить о замене кровли, которая стоит 50 тысяч, пока не приходится. Если в частном порядке возникают у кого-то вопросы, следует обратиться к специалистам домоуправления или в «Центрожилком» (квартал Героев Брестской крепости, 31а). И предприятие готово расписать подробно - конкретно по адресу начисления жильцов необходимые затраты на желаемые виды работ, цены на стройматериалы, смету.

— Так можно хоть вызвать бесплатного сантехника из ЖЭКа, как это было раньше? Кран починить, например?

— Водопроводчики, электрики, работающие в домоуправлении, не выполняют работы внутри квартиры: смена кранов, прочистка канализаций, ремонт розеток и проводки. Следует учитывать и то, что у нас работает всего 40-50 % сотрудников от необходимого штата. И не добавляется. Максимум удается набрать 60 % в зимний период. Аварийная бригада занимается устранением аварийных ситуаций, что и входит в состав квартплаты. Вот если потекла труба и без устранения неполадки не может функционировать целая система отопления дома, конечно, заменим фрагмент трубы. Но если люди планово меняют в квартире трубы — это, безусловно, вопросы собственника.

Предприятие занимается общими проблемами дома — прорвало трубопровод, нет воды, отопления, остановился лифт. Лифтовое хозяйство города состоит из 1200 лифтов и практически все они работают.

Хотя совместное участие в решении проблем только приветствуется. Если люди покупают материал, мы выполняем некоторые работы. Например, жильцы дома 107-а по улице Боженко купили кровельный материал, а мы помогли отремонтировать крышу. Или жильцы первого подъезда дома № 60-а по улице Луначарского приобрели водосточные трубы, а специалисты коммунального предприятия произвели их монтаж.

— Жильцы могут обратиться за помощью, например, покрасить подъезд? «Наша краска, ваши рабочие руки»?

— Опять же. Всего шесть маляров на город. Можем покрасить? Сложно говорить. Сегодня купить краску проще, чем выполнить.

Мой двор

— Как справляются дворники с уборкой дворовых территорий?

— Штат дворников, также как и было, не пополнился — 50 % от необходимого. К сожалению, не идут даже на повышенную заплату, сегодня она составляет до 7 тысяч рублей. Предприятие остро нуждается в рабочих руках. Сейчас ведем переговоры, чтобы задействовать в общественных работах лиц, которых привлекли за административные правонарушения.

— С какой периодичностью дворники должны убирать дворы?

— Бригадным методом, какой используется в настоящее время, не всегда получается обеспечить четкую периодичность. Надо говорить правду: получается, грубо говоря, убирать бумажки, а под метлу все вымести — это проблема. А хотелось бы подметать хотя бы пару раз в неделю, но с таким штатом не получается.

Не забывайте и про покос травы. Мы осуществляем эти работы дважды, а где и три раза в сезон. А кое-где — и 5 раз. На город всего 60 косарей. В такую жару выкосить 5 миллионов квадратных метров очень тяжело.

Хочу обратить внимание жителей, что чистота в городе зависит не только от коммунальщиков. Пивные бутылки не дворники разбрасывают. Сфотографировать и выложить в соцсети с комментарием: «Какой бардак!» — это проще всего. А обратить внимание на себя или сделать замечание тем, кто это делает?

В то же время надо отдать должное и жителям города. Люди возле своих подъездов высаживают цветы, обустраивают дворы, своими руками делают детские площадки и поддерживают порядок, что создает общий благоприятный фон. А «Центрожилком» может помочь, например, техникой, подварить железо, если детские качели сломались.

Инициатива должна исходить от людей. Много положительных примеров, но есть и иные. Например, жители решили организовать субботник: «Дайте нам людей и технику!». Потребительская позиция. То ли дело, если провели субботник, сложили мусор в пакеты, и — дело только за техникой. Это да.

— А желающие отработать долги на благоустройстве города есть?

— Нет. Два человека изъявили желание и только один смог дойти до конца — отработал 8 тысяч рублей, погасил долг. И все.

— Освещение мест общего пользования входит в тариф?

— К расходам на освещение мест общественного пользования относят электроэнергию, которая используется на освещение лестничных клеток, питание домофонов, электроснабжение подвалов, чердаков и так далее. Освещение внутриквартально, возле подъездов — не все с этим благополучно. Если есть желание сделать освещение в подъезде — это реально.

Я все время говорю: «Если в доме есть свет, газ, вода, тепло — предприятие свою функцию выполнило». Мы прикладываем максимум усилий, чтобы справляться со взятыми на себя обязательствами. Тем не менее, эффективность станет гораздо выше, если горожане не будет стоять в стороне от городских проблем. Совместный конструктивный подход к делу, как показывает практика, всегда дает положительный результат. Удобный город - Сегодня, 09:36 482 Тема оплаты за жилищно-коммунальные услуги всегда была в ряду часто обсуждаемых. Разложить все по полочкам попытались журналисты газеты «Жизнь Луганска» в интервью с начальником управления обеспечения жизнедеятельности города Администрации Луганска Сергеем Шатохиным.— Тариф, именуемый в народе «квартплатой», состоит из тех услуг, которые касаются содержания дома, сооружений и придомовых территорий. Та сумма, которую потребители услуг платят ежемесячно, должна обеспечивать заработную плату работников коммунальных служб, которые и выполняют вышеперечисленный труд.В Луганске на балансе предприятия «Центрожилком» находятся около 1500 многоквартирных домов. В настоящее время 90 % собственников жилья в Луганске оплачивают коммунальные услуги.Тариф был увеличен впервые (на 30% - прим. ред.) и начал действовать с ноября прошлого года. До этого цены на ЖКХ услуги оставались без изменений с 2013 года. Стоит отметить, что тариф по-прежнему не покрывает всех нужд коммунального предприятия, но нужно отдать должное властям за то, что производят компенсацию разницы тарифов. Правительство выделяет средства на предприятия, которые работают на экономически необоснованном тарифе. Это компенсация на заработную плату, на подготовку к зиме, на строительные материалы. Для сравнения: на Украине, например, за последние шесть лет тарифы повышались несколько раз, и оплата счетов за ЖКУ для большинства жителей страны стала просто непосильной.В период пандемии все коммунальные предприятия ощутили на себе определенные экономические сложности, однако получили колоссальную поддержку со стороны власти.— Сразу расставим акценты. Организация, на балансе которой находится дом, обязана следить за технической исправностью всех его конструктивных элементов, внутридомовых инженерных сетей, чистотой и порядком на прилегающей территории. Капитальный ремонт в состав платежа за коммунальные услуги не входит.В новый тариф, который у нас действует полгода, внесена статья — текущий ремонт. Вот по ней и возникли вопросы у горожан. Люди считают: «Раз я заплатил, значит, будьте добры, отремонтируйте мне крышу, подъезд, сантехнику, трассу отопления, систему водоснабжения и так далее».Чтобы прояснить ситуацию, я приведу конкретные примеры. Начисление по текущему ремонту в основном зависит от количества подъездов и изношенности самого дома. Так, в пятиэтажном доме сумма в месяц составляет от 50 до 3000 рублей. Одна 9-этажка за свое содержание оплачивает от 200 до 12500 рублей.Логично, что тут же возникает вопрос, какие ремонтные работы можно выполнить на эту сумму?Предприятие «Центрожилком» выполняет в неделю до 400 аварийных заявок по городу — то трубу прорвало, то вентиль надо заменить, то задвижку. Пусть не каждый месяц на одном доме, но, например, можем поменять две задвижки, стоимость которых 8 тысяч рублей. Ведь жилой фонд — это единое общее хозяйство.Поэтому, говорить о замене кровли, которая стоит 50 тысяч, пока не приходится. Если в частном порядке возникают у кого-то вопросы, следует обратиться к специалистам домоуправления или в «Центрожилком» (квартал Героев Брестской крепости, 31а). И предприятие готово расписать подробно - конкретно по адресу начисления жильцов необходимые затраты на желаемые виды работ, цены на стройматериалы, смету.— Водопроводчики, электрики, работающие в домоуправлении, не выполняют работы внутри квартиры: смена кранов, прочистка канализаций, ремонт розеток и проводки. Следует учитывать и то, что у нас работает всего 40-50 % сотрудников от необходимого штата. И не добавляется. Максимум удается набрать 60 % в зимний период. Аварийная бригада занимается устранением аварийных ситуаций, что и входит в состав квартплаты. Вот если потекла труба и без устранения неполадки не может функционировать целая система отопления дома, конечно, заменим фрагмент трубы. Но если люди планово меняют в квартире трубы — это, безусловно, вопросы собственника.Предприятие занимается общими проблемами дома — прорвало трубопровод, нет воды, отопления, остановился лифт. Лифтовое хозяйство города состоит из 1200 лифтов и практически все они работают.Хотя совместное участие в решении проблем только приветствуется. Если люди покупают материал, мы выполняем некоторые работы. Например, жильцы дома 107-а по улице Боженко купили кровельный материал, а мы помогли отремонтировать крышу. Или жильцы первого подъезда дома № 60-а по улице Луначарского приобрели водосточные трубы, а специалисты коммунального предприятия произвели их монтаж.— Опять же. Всего шесть маляров на город. Можем покрасить? Сложно говорить. Сегодня купить краску проще, чем выполнить.— Штат дворников, также как и было, не пополнился — 50 % от необходимого. К сожалению, не идут даже на повышенную заплату, сегодня она составляет до 7 тысяч рублей. Предприятие остро нуждается в рабочих руках. Сейчас ведем переговоры, чтобы задействовать в общественных работах лиц, которых привлекли за административные правонарушения.— Бригадным методом, какой используется в настоящее время, не всегда получается обеспечить четкую периодичность. Надо говорить правду: получается, грубо говоря, убирать бумажки, а под метлу все вымести — это проблема. А хотелось бы подметать хотя бы пару раз в неделю, но с таким штатом не получается.Не забывайте и про покос травы. Мы осуществляем эти работы дважды, а где и три раза в сезон. А кое-где — и 5 раз. На город всего 60 косарей. В такую жару выкосить 5 миллионов квадратных метров очень тяжело.Хочу обратить внимание жителей, что чистота в городе зависит не только от коммунальщиков. Пивные бутылки не дворники разбрасывают. Сфотографировать и выложить в соцсети с комментарием: «Какой бардак!» — это проще всего. А обратить внимание на себя или сделать замечание тем, кто это делает?В то же время надо отдать должное и жителям города. Люди возле своих подъездов высаживают цветы, обустраивают дворы, своими руками делают детские площадки и поддерживают порядок, что создает общий благоприятный фон. А «Центрожилком» может помочь, например, техникой, подварить железо, если детские качели сломались.Инициатива должна исходить от людей. Много положительных примеров, но есть и иные. Например, жители решили организовать субботник: «Дайте нам людей и технику!». Потребительская позиция. То ли дело, если провели субботник, сложили мусор в пакеты, и — дело только за техникой. Это да.— Нет. Два человека изъявили желание и только один смог дойти до конца — отработал 8 тысяч рублей, погасил долг. И все.— К расходам на освещение мест общественного пользования относят электроэнергию, которая используется на освещение лестничных клеток, питание домофонов, электроснабжение подвалов, чердаков и так далее. Освещение внутриквартально, возле подъездов — не все с этим благополучно. Если есть желание сделать освещение в подъезде — это реально.Я все время говорю: «Если в доме есть свет, газ, вода, тепло — предприятие свою функцию выполнило». Мы прикладываем максимум усилий, чтобы справляться со взятыми на себя обязательствами. Тем не менее, эффективность станет гораздо выше, если горожане не будет стоять в стороне от городских проблем. Совместный конструктивный подход к делу, как показывает практика, всегда дает положительный результат. Удобный город - Сегодня, 09:36 482

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