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Молодежные активисты раздали луганчанам 200 листовок об акции "Стоп наркотикам!"

root Сегодня, 16:150Новости
Молодежные активисты раздали луганчанам 200 листовок об акции "Стоп наркотикам!"


Молодежные активисты луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали горожанам 200 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщила пресс-служба движения.
Участники мероприятия раздали прохожим листовки с информацией об акции, а также номерами горячих линий, по которым жители города могут сообщить о фактах распространения наркотиков.
"Борьба с наркотиками является важной задачей, и мы не можем позволить, чтобы в нашем городе распространялись наркотические средства, из-за которых гибнут люди", – отметила работник исполкома луганского теротделения ОД Ирина Галат.
Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.
Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам: (0642) 93 72 07, (099) 624 63 21, (072) 108 55 06.
Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам: (0642) 58 19 88, (0642) 58 16 77.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
17 июля — Луганск

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