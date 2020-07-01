Молодежные активисты раздали луганчанам 200 листовок об акции "Стоп наркотикам!"

Молодежные активисты луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали горожанам 200 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщила пресс-служба движения.Участники мероприятия раздали прохожим листовки с информацией об акции, а также номерами горячих линий, по которым жители города могут сообщить о фактах распространения наркотиков."Борьба с наркотиками является важной задачей, и мы не можем позволить, чтобы в нашем городе распространялись наркотические средства, из-за которых гибнут люди", – отметила работник исполкома луганского теротделения ОД Ирина Галат.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.17 июля — Луганск