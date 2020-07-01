Фонд "Созидание" сообщил о почти двукратном увеличении количества обращений за неделю

Количество обращений жителей ЛНР в неправительственную организацию фонд "Созидание" на этой неделе увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущей. Об этом заявила руководитель фонда Галина Ким.

"На этой неделе на горячую линию нашей организации поступило около 70 звонков от граждан, постоянно проживающих на территории Луганской Народной Республики, которые хотят вступить в гражданство Российской Федерации. Это практически в два раза больше, чем на прошлой неделе", - рассказала она.

Пресс-служба фонда 10 июля сообщала, что "за прошедшую неделю в организацию поступило 37 обращений", а "с начала месяца общественный фонд "Созидание" обработал около 100 обращений граждан".

"На этой неделе я стала на шаг ближе к российскому гражданству! Я очень долго ждала этого момента и уже совсем скоро смогу с гордостью заявить, что являюсь гражданкой Российской Федерации, а не того фашистского государства, которое изо дня в день обстреливает наши мирные города. Конечно, всем сотрудникам фонда я очень признательна за то, что они делают такое хорошее дело для всех нас", - сказала одна из заявительниц Ольга Ефименко.

Ким напомнила, что, фонд оказывает материальную помощь для получения гражданства Российской Федерации жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии ВСУ, военнослужащим (в том числе и бывшим), а также членам их семей, проживающим на прифронтовых территориях, семьям погибших военнослужащих, проживающим на прифронтовых территориях, малообеспеченным лицам (нетрудоспособным, инвалидам и иным людям, имеющим справку о статусе малообеспеченного, выданной управлением труда и социальной защиты населения города/района), проживающим в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины (в том числе проживающие на линии соприкосновения).

В фонде подчеркнули, что организация не возмещает средства, затраченные на уплату государственной пошлины в размере 3,5 тыс. рублей за вступление в гражданство Российской Федерации до вступления в силу закона, освобождающего от ее уплаты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

Фонд "Созидание" является неправительственной организацией, действующей на всей территории ЛНР, целями и предметом деятельности которой являются защита прав и интересов жителей Республики, пострадавших в результате агрессии со стороны ВСУ. Ранее организация оказала помощь в уплате пошлины на вступление в гражданство Российской Федерации 194 гражданам ЛНР.

По всем вопросам деятельности фонда "Созидание" следует обращаться на горячую линию организации по номерам телефонов: +38 (072) 177 77 09; +38 (066) 119 04 45, а также по электронному адресу: of-sozidanie@yandex.ru .

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. К началу июня 2020 года гражданство Российской Федерации получили более 110 тыс. жителей Республики.

17 июля — Луганск