Небоевые потери ОТГ "Север" за неделю составили 12 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 12 военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"Небоевые потери ОТГ "Север" за минувшую неделю составили трое погибших и девять раненых", - сказал он.

Мазейкин уточнил, что гибель трех киевских силовиков произошла в результате подрыва автомобиля ВСУ на украинской мине у Попасной. При выезде из автопарка на автомобиле ЗиЛ-131 пьяный водитель ВСУ придавил стоящего рядом с другим автомобилем сослуживца, в результате чего последний получил "множественные переломы ребер, а также повреждения внутренних органов". Во время тушения пожара пять военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, один боец – травму ноги вследствие попадания в капкан. Также два бойца ВСУ получили осколочные ранения при попытке взрыхлить грунт минометными минами.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

17 июля — Луганск