В Луганске переименовали университет им. Шевченко

Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, пишут СМИ.«Переименовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР«, — указывается в решении.Кроме того, переименован «Донбасский государственный технический университет» в Алчевске в «Донбасский государственный технический институт». Удобный город - Сегодня, 16:31 63