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Российские истребители перехватили самолёт-разведчик Норвегии

Sergey Сегодня, 17:000Новости
Российские истребители перехватили самолёт-разведчик Норвегии
Фото: © Павел Львов / РИА Новости
Истребители Северного флота поднимались для сопровождения норвежского разведывательного самолёта над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России, передает RT.
«17 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолёт Р-3С Orion ВВС Норвегии», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО СФ было выполнено его сопровождение.
Нарушения государственной границы допущено не было.
14 июля сообщалось о перехвате самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США над Баренцевым и Чёрным морями.

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