Российские истребители перехватили самолёт-разведчик Норвегии

«17 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолёт Р-3С Orion ВВС Норвегии», — приводит РИА Новости сообщение.

Фото: © Павел Львов / РИА НовостиИстребители Северного флота поднимались для сопровождения норвежского разведывательного самолёта над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России, передает RT.Как отмечается, силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО СФ было выполнено его сопровождение.Нарушения государственной границы допущено не было.14 июля сообщалось о перехвате самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США над Баренцевым и Чёрным морями.