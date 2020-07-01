Прогноз погоды в Луганске на 18 июля
В Луганске завтра, 18 июля ночью дождь, днем местами кратковременные дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +11 +16ºС, днем +22 +27ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
Высокая пожарная опасность.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +37,6ºС в 1951 году
минимальная
+9,1 ºС в 1976 году.
Народный календарь: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака — к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь». Погода в Луганске - Сегодня, 16:59 50
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +11 +16ºС, днем +22 +27ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.
Высокая пожарная опасность.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +37,6ºС в 1951 году
минимальная
+9,1 ºС в 1976 году.
Народный календарь: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака — к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь». Погода в Луганске - Сегодня, 16:59 50
Метки: {keywords}