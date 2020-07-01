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В Луганске заявили о 591 случае инфицирования COVID-19

verter Сегодня, 17:150Новости
В Луганске заявили о 591 случае инфицирования COVID-19
Медики зарегистрировали 591 случай заражения коронавирусной инфекцией на неподконтрольной территории Луганской области, пишут СМИ.
«Всего по состоянию на 09:00 17 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 591», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 504 человека. Новости Региона - Сегодня, 16:43 81

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